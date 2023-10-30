В Красном Полумесяце Палестины заявили, что гумпомощь покрывает 3% нужд в секторе Газа

По словам представителя организации Нибаль Фарсах, у Красного Полумесяца осталось всего 26 рабочих машин скорой помощи

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь, поступающая в сектор Газа, позволяет покрывать около 3% потребностей жителей анклава, остается острая потребность в воде, еде, медикаментах, машинах скорой помощи и топливе для работы больниц. Об этом сообщила представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Нибаль Фарсах.

"Ситуация нестабильная. Гуманитарная помощь поступает в скудных объемах, которые покрывают около 3% потребностей населения [сектора Газа] в том, что касается воды, еды и медикаментов", - сообщила она в эфире телеканала Al Arabiya.

По словам Фарсах, у Палестинского общества Красного Полумесяца осталось всего 26 рабочих машин скорой помощи. При этом ранее пять автомобилей были поражены в результате ударов, еще три перестали работать из-за нехватки топлива. Согласно информации представителя организации, 12 из 35 больниц в секторе Газа вышли из строя либо в результате обстрелов, либо из-за недостатка топлива. "Необходимо срочное вмешательство международного сообщества для обеспечения поступления гуманитарной помощи в сектор Газа, в том числе топлива", - отметила она.