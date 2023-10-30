СМИ: на северо-востоке Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции

Еще четыре человека пострадали, сообщила газета The Star

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Два офицера полиции погибли и еще четверо серьезно ранены в результате взрыва на северо-востоке Кении недалеко от границы с Сомали. Об этом сообщила кенийская газета The Star.

Как отмечается, полицейская машина подорвалась на мине в Дадаабе, округ Гарисса, во время патрулирования. Пострадавшие были госпитализированы. Предполагается, что за подрывом бомбы могли стоять боевики террористической группировки "Аш-Шабаб". Ранее кенийские силы уничтожили базу материально-технического снабжения, использовавшуюся боевиками "Аш-Шабаб" и располагавшуюся в том же округе.

Группировка "Аш-Шабаб" была сформирована в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков. Отряды "Аш-Шабаб" действуют на юге и в центральных областях Сомали, они также совершают рейды в Кению и Эфиопию.