Эксперт заявил, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать на основе опыта ЮАР

Профессор Тегеранского университета Сейед Хамзе Сафави Хомами отметил, что для решения "проблемы между Палестиной и Израилем следует относиться ко всем равноправно"

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Палестино-израильский конфликт может закончиться так же, как и режим апартеида в ЮАР, - путем уравнивания в правах всех групп населения. Такое мнение выразил профессор Тегеранского университета Сейед Хамзе Сафави Хомами на полях 10-го Сяншаньского форума в Пекине.

"По моему мнению, израильская сторона никогда не признает резолюции ООН о двух государствах. Я думаю, лучший способ решить проблему - использовать опыт ЮАР в завершении режима апартеида, уравнять всех в правах", - сказал политолог на сессии, посвященной архитектуре безопасности на Ближнем Востоке. По его словам, со временем власти африканской страны признали тот факт, что все расовые группы населения равны в правах, при этом раскола на два отдельных государства не произошло.

"Стабильность и мир зависят от равноправного отношения к людям независимо от религии и расы. Систематическое угнетение ни к чему не приведет. Если вы хотите решить проблему между Палестиной и Израилем, вам следует относиться ко всем равноправно. Вы можете годами принуждать людей к миру, но это не будет устойчивый мир", - сказал эксперт. По его мнению, разделение на еврейское и арабское государства в реальности трудно реализовать из-за географического расположения сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Апартеид - режим расовой дискриминации, существовавший в ЮАР (до 1961 года - Южно-Африканский Союз) в период с 1948 по 1994 год. Идеология апартеида основывалась на необходимости раздельного развития и проживания различных расовых и этнических групп населения страны. В 1993 году после двухлетних переговоров с участием основных политических сил и движений была принята временная конституция, провозгласившая отказ от апартеида. Она вступила в силу в апреле 1994 года.