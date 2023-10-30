В Турции выступили за скорейшее начало мирного процесса в Газе

Глава турецкого МИД Хакан Фидан напомнил о выдвинутой республикой инициативе создания стран-гарантов по урегулированию палестино-израильского конфликта

СТАМБУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Турция считает необходимым скорейшее начало мирного процесса по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, чтобы не допустить его разрастания в масштабах региона. Способствовать этому будет немедленное прекращение огня в Газе, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на встрече с послами стран - членов Евросоюза в Анкаре.

"Нападения Израиля на мирное население неприемлемы, они должны быть немедленно прекращены, объявлено о гуманитарном прекращении огня и открытии коридора для беспрепятственной доставки в Газу гуманитарной помощи. Необходимо не допустить разрастания конфликта в масштабах региона, следует как можно скорее начать мирный процесс, направленный на решение проблемы на основе принципа о двух государствах", - приводит слова министра телеканал TRT Haber.

Фидан в этой связи напомнил о выдвинутой Турцией инициативе создания стран-гарантов по урегулированию палестино-израильского конфликта. Механизм этой формулы планируется обсудить во вторник на заседании турецкого правительства под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Власти Турции заявляют о необходимости выполнения Израилем принятой в конце прошлой недели ГА ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию. Она содержит призывы к немедленному гуманитарному перемирию, соблюдению международного гуманитарного права, обеспечению сектора Газа предметами первой необходимости, освобождению всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи.