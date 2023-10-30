В ЮАР мошенники пользуются именем президента страны в своих махинациях

Южноафриканское минцифры предупредило, что "необходимо самым тщательным образом проверять подлинность любой информации"

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Власти ЮАР предупредили граждан о появлении в сетях цифрового мошенничества, когда неизвестные от имени президента страны Сирила Рамапосы обещают доступ к бесплатной базе данных путем перехода по прилагаемой к обращению ссылке.

"Речь идет о фейковом сообщении от лица главы государства, сделанном мошенниками, - отметило Министерство коммуникаций и цифровых технологий ЮАР. - Необходимо самым тщательным образом проверять подлинность любой информации, прежде чем ей верить или делиться с другими".

Поверившие в фейковое обращение Рамапосы рискуют открыть доступ вредоносному программному обеспечению к своему компьютеру или мобильному телефону, отмечают специалисты.

Нынешнее использование мошенниками авторитета главы государства не первое. Минувшим летом в ЮАР мошенники пытались через социальные сети собрать с людей деньги по якобы личной просьбе Рамапосы. Администрация президента ЮАР выступила тогда со специальным сообщением, призвав людей не доверять этой информации, а в случае получения подобной просьбы немедленно прекратить общение с мошенниками и обратиться в правоохранительные органы.