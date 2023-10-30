В Германии в две мечети подбросили письма с сожженными страницами Корана

По информации Rheinische Post, в обоих случаях служба государственной безопасности начала расследование по факту разжигания ненависти

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Письма с сожженными страницами Корана и оскорблениями поступили в две мечети в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии. Об этом сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на местную полицию.

По ее информации, неизвестные оставили по конверту в почтовых ящиках мечетей, расположенных в городах Реклингхаузен и Кастроп-Рауксель. В конвертах находились сожженные страницы Корана, собачьи экскременты и письма с оскорблениями. По информации газеты, в обоих случаях служба государственной безопасности начала расследование по факту разжигания ненависти.

Полиция Дортмунда сообщала 16 октября, что неизвестные нарисовали звезду Давида на пяти домах, где живут евреи. Об аналогичных инцидентах в Берлине информировала газета Berliner Kurier.