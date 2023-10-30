AP: в США начинаются слушания с целью недопуска Трампа к выборам

По данным агентства, на 2 ноября запланированы устные прения в Верховном суде Миннесоты

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Слушания по искам о недопущении экс-президента США Дональда Трампа к участию в выборах начнутся на этой неделе в Колорадо и Миннесоте. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его информации, слушания по иску о недопущении Трампа к голосованию в Колорадо начинаются 30 октября, в то время как на 2 ноября запланированы устные прения в Верховном суде Миннесоты по поводу попытки исключить бывшего президента из списка избирателей в этом штате.

"Четыре года спустя после принятия присяги "сохранять и защищать" Конституцию в качестве президента Соединенных Штатов <...> Трамп пытался отменить результаты выборов 2020 года, что привело к насильственному восстанию в Капитолии Соединенных Штатов, в ходе которого была предпринята попытка остановить законную передачу власти своему преемнику. <...> Спровоцировав это беспрецедентное нападение на американский конституционный порядок, Трамп нарушил свою присягу и тем самым в соответствии с 14-й поправкой дисквалифицировал себя от занятия государственных должностей, включая должность президента", - приводит агентство слова из иска в штате Колорадо.

Трамп назвал судебные иски "вмешательством в выборы", а его адвокаты утверждают, что ни один из вопросов не является простым в положении конституции, которое не использовалось в течение 150 лет.

"Ни одно лицо не может быть сенатором или представителем в Конгрессе, или выборщиком президента или вице-президента либо занимать какую-либо должность, гражданскую или военную, на службе Соединенных Штатов или на службе какого-либо штата, если оно, приняв ранее присягу в качестве члена Конгресса или должностного лица Соединенных Штатов, или члена законодательного собрания какого-либо штата, либо исполнительного или судебного должностного лица какого-либо штата в том, что будет поддерживать Конституцию Соединенных Штатов, потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку врагам оных. Но Конгресс может двумя третями голосов каждой палаты устранить таковое ограничение", - гласит текст 14-й поправки к Конституции США.