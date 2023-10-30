30 октября, 13:59
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о новых обстрелах на границе с Ливаном

По данным армейской пресс-службы, в ответ ведется минометный и артиллерийский огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские позиции вдоль границы с Ливаном подверглись новым обстрелам, в ответ ведется минометный и артиллерийский огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"После первоначального сообщения о сиренах, которые прозвучали на севере Израиля, террористы в Ливане обстреляли несколько постов вдоль границы. О пострадавших сообщений не поступало", - отметила пресс-служба.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля отвечают артиллерийским огнем по источникам стрельбы и минометными снарядами", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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