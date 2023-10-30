Минобороны Италии заявило о готовности способствовать эвакуации из сектора Газа

Эвакуировать готовы израильтян, арабов и иностранцев, рассказал министр обороны Гуидо Крозетто

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Италии готово делать все возможное для оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа, включая эвакуацию мирных жителей.

"Мы готовы сделать все возможное, задействуя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы оказать помощь гражданскому населению, поставить предметы первой необходимости, а также эвакуировать мирных жителей, как иностранцев, так и израильтян, и арабов, которым требуется медицинская помощь", - сказал министр обороны Гуидо Крозетто. Его слова приводит агентство ANSA.

Он также подтвердил, что в Египет отправился самолет ВВС с первым грузом гуманитарной помощи, которая будет и далее оказываться при тесном взаимодействии с обществом Красного Полумесяца. Кроме того, по словам министра, три корабля ВМФ - многоцелевой патрульный корабль Thaon di Revel, уже находящийся вблизи Кипра, и еще два фрегата многоцелевого подразделения - и десантное подразделение готовы содействовать оказанию помощи.