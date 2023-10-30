В США сообщили о "решительном предупреждении" Ирану из-за ситуации на Ближнем Востоке

Вашингтон просит Тегеран проявить сдержанность на фоне обострения палестино-израильского конфликта, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты посылают Ирану "решительное предупреждение" и просят проявить сдержанность на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби телеканалу CNN.

"Мы, конечно, будем действовать, если придется, чтобы защищать наши войска и объекты <...>. Это решительное предупреждение, которое Ирану необходимо усвоить <...>. Мы серьезно относимся к нашим интересам национальной безопасности в регионе, поэтому президент [США Джо Байден] задействовал две ударные группы авианосцев", - отметил Кирби.

Кирби также добавил, что США будут принимать решения о защите военных "в любой момент времени по своему выбору".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Министерство обороны США примет "дальнейшие необходимые меры", если проиранские группы продолжат атаковать американские силы на Ближнем Востоке. 26 октября два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению вашингтонской администрации, Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). По данным Пентагона, с 17 октября против американских войск было совершено проиранскими группировками около 20 нападений с применением беспилотников и ракет.

При этом президент исламской республики Эбрахим Раиси в интервью телеканалу Al Jazeera отметил, что Иран не будет следовать предостережениям Вашингтона от вмешательства в палестино-израильский конфликт. "Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться [в палестино-израильский конфликт], но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию (Израилю - прим. ТАСС). В такой ситуации мы считаем это требование недействительным", - сказал Раиси.