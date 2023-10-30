СМИ: отряды иракских шиитов атаковали военную базу США у месторождения газа в Сирии

По данным телеканала Al Mayadeen, на ее территории произошло несколько сильных взрывов

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Военная база США в районе расположения газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, на ее территории произошло несколько сильных взрывов, с места падения снарядов поднимаются густые клубы дыма.

По его информации, ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Ранее на эту базу были переброшены воинские подкрепления и боевая техника США из соседнего Ирака.

С 2015 года США создали на северо-востоке Сирии девять военных баз. Крупнейшая из них находится в Телль-Бейдаре к северу от административного центра Хасеке (620 км от Дамаска). На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военных, в Ираке - 2,5 тыс.

Ранее сотрудник Пентагона высокого ранга сообщил, что с 17 октября против американских войск в Ираке и Сирии было совершено 19 нападений с помощью беспилотников-камикадзе, числа минометных обстрелов он не привел.

26 октября представитель "Исламского сопротивления Ирака" Джаафар аль-Хусейни объявил, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и направили свои удары по американским базам, чтобы оказать им поддержку".