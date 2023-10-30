30 октября, 14:22
Палестино-израильский конфликт

"Исламский джихад" сообщил о столкновениях с военными Израиля в Газе

По данным группировки, боевые действия носят ожесточенный характер

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", заявила о столкновениях с израильскими военными вблизи района Аз-Зейтун в секторе Газа.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

Согласно сообщениям, размещенным в Telegram-канале группировки, боевые действия носят ожесточенный характер, "Сарая аль-Кудс" предпринимает попытки сдерживания противника.

27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация