"Исламский джихад" сообщил о столкновениях с военными Израиля в Газе

По данным группировки, боевые действия носят ожесточенный характер

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", заявила о столкновениях с израильскими военными вблизи района Аз-Зейтун в секторе Газа.

Согласно сообщениям, размещенным в Telegram-канале группировки, боевые действия носят ожесточенный характер, "Сарая аль-Кудс" предпринимает попытки сдерживания противника.

27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа.