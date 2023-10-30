Bloomberg: участники встречи по Украине на Мальте часто отвлекались на кризис в Газе

По данным агентства, усилия Киева по привлечению союзников из числа стран глобального Юга были "омрачены растущей обеспокоенностью по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС"

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Участники встречи по урегулированию украинского конфликта, проходившей на Мальте 28-29 октября, часто переключали внимание на кризис на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, на Мальте усилия Киева по привлечению союзников из числа стран глобального Юга были "омрачены растущей обеспокоенностью по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС". Как отмечает агентство, переговоры о ситуации на Украине и мирном плане "перемежались дискуссиями о гуманитарном кризисе в секторе Газа".

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что во встрече на уровне советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике приняли участие представители 66 государств и международных организаций. На встрече украинская сторона вместе с зарубежными партнерами представила планы реализации направлений так называемой формулы мира президента Владимира Зеленского.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что предстоящее на Мальте мероприятие контрпродуктивно и не имеет перспектив. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.