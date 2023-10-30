30 октября, 15:08

Bloomberg: участники встречи по Украине на Мальте часто отвлекались на кризис в Газе

По данным агентства, усилия Киева по привлечению союзников из числа стран глобального Юга были "омрачены растущей обеспокоенностью по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС"

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Участники встречи по урегулированию украинского конфликта, проходившей на Мальте 28-29 октября, часто переключали внимание на кризис на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По его данным, на Мальте усилия Киева по привлечению союзников из числа стран глобального Юга были "омрачены растущей обеспокоенностью по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС". Как отмечает агентство, переговоры о ситуации на Украине и мирном плане "перемежались дискуссиями о гуманитарном кризисе в секторе Газа".

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что во встрече на уровне советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике приняли участие представители 66 государств и международных организаций. На встрече украинская сторона вместе с зарубежными партнерами представила планы реализации направлений так называемой формулы мира президента Владимира Зеленского.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что предстоящее на Мальте мероприятие контрпродуктивно и не имеет перспектив. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

Теги:
УкраинаПалестино-израильский конфликтМальтаВоенная операция на Украине
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