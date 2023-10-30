МИД Пакистана назвал высылку нелегальных иммигрантов соответствующей международным законам

Официальный представитель ведомства Мумтаз Захра Балоч заявила, что мировое сообщество должно активизировать коллективные усилия по решению затянувшейся проблемы беженцев в стране

ИСЛАМАБАД, 30 октября. /ТАСС/. Предстоящая депортация из Пакистана нелегально проживающих в стране иммигрантов соответствует международным законам и нормам. Об этом заявила официальный представитель МИД Мумтаз Захра Балоч.

"План репатриации нелегальных иммигрантов распространяется на всех иностранцев, проживающих в Пакистане без документов, независимо от их гражданства и страны происхождения. Решение об их высылке принято в рамках суверенных внутренних законов Пакистана и соответствует международным законам и нормам", - цитирует заявление Балоч газета Daily Pakistan.

Международное сообщество должно активизировать коллективные усилия по решению затянувшейся проблемы беженцев в Пакистане. "Мы продолжим работу с нашими международными партнерами в достижении этой цели", - подчеркнула Балоч.

На прошлой неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило тревогу за судьбу депортируемых из Пакистана на родину нелегальных афганских иммигрантов, которым в случае возвращения в Афганистан "грозят аресты, пытки, жестокое и другое бесчеловечное обращение". В УВКПЧ опасаются, что это может затронуть более 1,4 млн афганцев.

31 октября истекает срок, назначенный властями Пакистана для добровольного выезда из страны всех иностранных иммигрантов, кто не имеет документов на право проживания на пакистанской территории. С 1 ноября начнется депортация таких лиц, в основном беженцев из Афганистана.

По оценке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Пакистане насчитывается 2,18 млн афганских беженцев, которые прошли регистрацию у властей в 2006-2017 годах. После захвата власти в Афганистане в августа 2021 года движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Пакистан прибыли от 600 тыс. до 800 тыс. афганцев. Некоторые из них имели пакистанские визы, срок действия которых сейчас закончился.