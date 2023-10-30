30 октября, 15:22
Палестино-израильский конфликт

СМИ: при обстреле Израилем лагеря для беженцев в Газе погибли 20 человек

По данным телеканала Al Hadath, речь идет о лагере Нусейрат, расположенном в центральной части анклава

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. В секторе Газа погибли в результате израильского обстрела жилых районов 20 человек. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

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По его данным, под обстрел попал лагерь для беженцев Нусейрат, расположенный в центральной части анклава.

Ранее глава Минздрава Палестины Мэй Кайле заявила, что ВС Израиля наносят удары по палестинским городам и обстреливают больницы анклава, создавая угрозу для жизни находящихся там пациентов.

27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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