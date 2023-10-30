Саммит Канада - ЕС состоится 23-24 ноября в Сент-Джонсе

Стороны обсудят вопросы экономического развития, борьбу с изменением климата, расширение сотрудничества в области технологий, исследований и инноваций, тему гендерного равенства и прав человека

ОТТАВА, 30 октября. /ТАСС/. Девятнадцатый саммит Канада - ЕС пройдет в городе Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) 23-24 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Джастина Трюдо.

"Премьер-министр Трюдо примет главу Европейского совета Шарля Мишеля и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен", - сказано в сообщении. Отмечается, что лидеры обсудят вопросы экономического развития Канады и Европейского союза, борьбу с изменением климата, расширение сотрудничества в области технологий, исследований и инноваций, тему гендерного равенства и прав человека.

В пресс-релизе не сообщается, будут ли лидеры Канады и ЕС обсуждать вопросы оказания помощи Украине.