Al Jazeera: число погибших в секторе Газа сотрудников UNRWA возросло до 63

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 63 сотрудника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) погибли с момента обострения 7 октября конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление UNRWA приводит телеканал Al Jazeera.
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"Число погибших сотрудников в секторе Газа с начала войны возросло до 63", - сообщило агентство. По его данным, около "672 тыс. вынужденно перемещенных лиц укрываются в 149 центрах UNRWA" в палестинском анклаве.