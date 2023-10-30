"Хезболлах" заявила, что вывела из строя оборудование слежения на базе ВМС Израиля

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии также атаковали командный пункт управления бригады "Ха-Галиль" северного военного округа в Праните

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" обстреляли во второй половине дня район расположения военно-морской базы Израиля поблизости от мыса Рас-эн-Накура. Как сообщила военно-информационная служба "Хезболлах", выведено из строя техническое оборудование, которое позволяло противнику следить за территорией Ливана.

"При ударе по базе были впервые применены тяжелые ракеты, стоящие на вооружении моджахедов исламского сопротивления", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале службы. Бойцы "Хезболлах" атаковали также командный пункт управления бригады "Ха-Галиль" северного военного округа в Праните.

Со стороны командования Армии обороны Израиля сообщений на этот счет не поступало.