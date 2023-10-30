30 октября, 15:35,
обновлено 30 октября, 15:52
Палестино-израильский конфликт

В центральных районах Израиля во второй раз за день сработали сирены

По информации газеты The Times of Israel, сирены были слышны в южных предместьях Тель-Авива, в том числе в городах Ришон-ле-Цион и Нес-Циона

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, во второй раз за день прозвучали в центральных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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По информации газеты The Times of Israel, сирены были слышны в южных предместьях Тель-Авива, в том числе в городах Ришон-ле-Цион и Нес-Циона. По информации израильских медслужб, в результате обстрела никто не пострадал. 

Теги:
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