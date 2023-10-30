Словакия из-за миграции вводит патрулирование на всей протяженности границы с Венгрией

Оно будет обеспечиваться совместными силами словацких полиции и армии

БРАТИСЛАВА, 30 октября. /ТАСС/. Словакия из-за нелегальных беженцев, проникающих на национальную территорию из Венгрии, вводит патрулирование на всей протяженности границы с этой страной. Об этом сообщило Словацкое телевидение со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Фицо.

Патрулирование всей границы Словакии с Венгрией начнется в 19:00 (21:00 мск). Оно будет обеспечено совместными силами словацких полиции и армии. "Мы направим на это значительные силы личного состава [силовых структур] и техники", - сказал Фицо.

Словакия с 5 октября восстановила временные проверки въезжающих в республику через наземные границы с Венгрией. Контроль осуществлялся на автодорогах, остальная часть границы оставалась открытой. Новое решение словацких властей связано, по словам Фицо, также и с военным конфликтом на Ближнем Востоке, который может вызвать всплеск миграции.

"Если нелегальная миграция не будет взята под контроль, то сюда [в Словакию] могут проникнуть опасные лица, связанные с террористическими структурами. Эти опасные лица могут создать нам гигантские проблемы. То, что происходит в секторе Газа, создает гигантские риски в сфере безопасности для Словакии", - сказал Фицо.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток проинформировал в свою очередь журналистов, что число нелегальных беженцев, проникающих в Словакию по так называемому балканскому пути из государств Ближнего Востока и Азии в 2023 году, по сравнению с прошлым годом выросло в семь раз.

Шенгенский кодекс о границах дает государствам-членам, которыми являются Словакия и Венгрия, право временно восстанавливать контроль внутри зоны Шенгена при возникновении "серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности". В случаях, "требующих немедленных действий", государство-член может без предупреждения ввести контроль сроком на 10 дней. Об этом страна должна немедленно проинформировать другие государства и Еврокомиссию. Период восстановления контроля может быть продлен на срок до 20 дней. При этом общая продолжительность пограничного контроля не должна превышать двух месяцев.