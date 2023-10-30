Эксперт считает, что речь Эрдогана о лицемерии Запада может повлиять на связи Турции и США

Директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований в Анкаре Сельчук Чолакоглу заявил, что выступление турецкого лидера стало совокупной реакцией на политику западных стран, а также попыткой поставить некоторые проблемы на повестку переговоров

ПЕКИН, 30 октября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Речь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о лицемерии западных стран по отношению к израильско-палестинскому конфликту может повлиять на отношения Анкары и Вашингтона. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований в Анкаре, профессор Сельчук Чолакоглу на полях 10-го Сяншаньского форума в Пекине.

"Реакция президента Эрдогана связана с некоторым лицемерием со стороны западных институтов, правительств и общественности в целом. Они справедливо отреагировали на жертвы в Израиле в результате атак ХАМАС, но на протяжении многих лет они ничего не говорили о длившемся конфликте", - сказал Чолакоглу в беседе на форуме. "Заявление Эрдогана может повлиять на турецко-американские отношения в целом, потому что между Анкарой и Вашингтоном продолжаются различные переговоры и сделки", - отметил профессор.

Он указал, что после покупки Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 Вашингтон исключил Анкару из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Тогда Турция изъявила желание приобрести истребители F-16. "Но уровень сотрудничества между турецким правительством и администрацией президента США Джо Байдена не был настолько позитивным, чтобы облегчить решение этих вопросов", - сказал он. Кроме того, Турция имеет определенную позицию по принятию в НАТО новых членов, что также создает напряжение между Анкарой и Вашингтоном, добавил он.

"Речь Эрдогана об Израиле и Палестине - это совокупная реакция на политику Запада и США, а также попытка поставить некоторые проблемы на повестку переговоров", - сказал Чолакоглу.

Президент Турции, выступая в субботу на многотысячном митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником за "резню" в Газе, и указал, что Запад несет полную ответственность за нее.

О форуме

10-й Сяншаньский форум по безопасности открылся 29 октября. Он продлится до 31 октября. Помимо ученых и дипломатов, в нем принимают участие официальные военные делегации из более чем 90 стран, включая Россию, Великобританию, Иран, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть делегаций представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов. Российскую делегацию возглавил министр обороны Сергей Шойгу.