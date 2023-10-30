Шольц призвал привлечь ХАМАС к ответственности за смерть Шани Лук

Канцлер ФРГ заявил, что смерть похищенной сторонниками палестинского движения студентки демонстрирует его варварство

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что смерть похищенной сторонниками палестинского движения ХАМАС студентки Шани Лук демонстрирует его варварство, группировку необходимо привлечь к ответственности.

"Для меня эта новость ужасна", - приводит газета Welt слова канцлера, совершающего в настоящее время визит в Африку. "Это показывает все варварство, стоящее за атакой ХАМАС. И именно поэтому ХАМАС должно быть привлечено к ответственности", - подчеркнул глава правительства ФРГ. При этом он отметил, что убийству нет никакого оправдания.

В понедельник Министерство иностранных дел Израиля официально подтвердило гибель Лук. В МИД ФРГ подтвердили гибель еще одного человека с германским гражданством, но не привели деталей. Власти ФРГ исходят из того, что при атаке ХАМАС на Израиль погибли не более девяти германских граждан.

Мать Лук сообщила о ее гибели в интервью телеканалам RTL и NTV 30 октября. 8 октября фото и видео заложницы были размещены в соцсетях. На снимках было видно, что Лук находится без сознания, однако не было понятно, жива она или нет. Мать утверждала, что ее дочь жива, но находится в тяжелом состоянии, а телеканал ZDF со ссылкой на собственные источники еще 10 октября сообщил о смерти девушки. Генеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении ХАМАС по подозрению в убийствах и захвате заложников.