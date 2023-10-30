Reuters: нарушение порядка в Газе остановило работу четырех центров распределения помощи

Как сообщил директор по делам БАПОР в секторе Газа Томас Уайт, из-за нарушения гражданского порядка каждый день сотни людей пытаются проникнуть на склады, чтобы украсть муку

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Четыре центра распределения гуманитарной помощи ООН и склад в секторе Газа выведены из строя из-за нарушения гражданского порядка. Об этом агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

По его информации, нарушение гражданского порядка остановило работу четырех центров распределения помощи ООН и склада в секторе Газа. "Из-за нарушения гражданского порядка каждый день сотни людей пытаются проникнуть на склады, чтобы украсть муку", - приводит агентство слова директора по делам БАПОР в секторе Газа Томаса Уайта. "По сути, мы потеряли [лагерь беженцев] Дейр-эль-Балах. Посмотрим, можем ли мы восстановить его функционирование, но, конечно, это сложно, потому что логистическая база в Рафахе стала магнитом для людей, которые ищут убежища и защиты под флагом ООН, либо пытаются проникнуть на склады, чтобы получить муку", - также заявил он.

Ранее поступала информация, что БАПОР сообщило о разграблении нескольких складов с гуманитарной помощью в секторе Газа.