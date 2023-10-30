Арабские страны готовятся провести экстренный саммит по ситуации в секторе Газа

Представитель генсека Лиги арабских государств Джамаль Рушди отметил, что ЛАГ поддерживает контакт "со всеми силами с целью оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил наступление на сектор Газа"

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Арабские страны проводят консультации для подготовки к экстренному саммиту, посвященному ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил в комментарии телеканалу Al-Qahera al-Ekhbariya официальный представитель генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Джамаль Рушди.

"Проводятся интенсивные консультации по подготовке экстренного арабского саммита для обсуждения военной эскалации в секторе Газа", - сказал Рушди. По его убеждению, этот саммит "придаст четкий импульс арабской и международной позиции относительно ситуации" в палестинском анклаве.

Представитель генсека рассказал, что ЛАГ поддерживает контакт "со всеми силами с целью оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил наступление на сектор Газа". Однако, по словам Рушди, "некоторые страны дают Израилю время для завершения военной операции в Газе и отвергают требование о прекращении огня".

28 октября президент Палестины Махмуд Аббас обратился к лидерам арабских стран с просьбой созвать экстренный саммит, чтобы "остановить израильскую агрессию против палестинского народа".

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа.