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обновлено 30 октября, 17:36
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля в ходе операции в Газе освободила из заложников военнослужащую

Dan Kitwood/ Getty Images, архив
© Dan Kitwood/ Getty Images, архив

Армейская пресс-служба отметила, что Ори Магидиш находится в хорошем состоянии и уже встретилась с семьей

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские военные в секторе Газа освободили военнослужащую, находившуюся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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"Сегодня ночью в ходе наземной операции была освобождена рядовая Ори Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября", - говорится в сообщении.

По данным армии, освобожденная прошла медицинский осмотр, находится в хорошем состоянии и уже встретилась с семьей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со специальным заявлением по поводу освобождения рядовой Магидиш, в котором особо отметил успешные действия Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности. "Это достижение является выражением нашей приверженности тому, чтобы освободить всех похищенных", - сказал премьер, подчеркнув, что Израиль продолжит решительную борьбу с ХАМАС.

27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о расширении масштабов сухопутной военной операции в Газе. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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