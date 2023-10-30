Сирия попросила СБ ООН прервать молчание в связи с ударами по аэропортам

Как отметил зампостпреда Сирии при ООН Аль-Хакам Данди, Совет Безопасности должен "выполнить взятые на себя обязательства, осудить эти атаки и привлечь к ответственности совершивших их"

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Дамаск просит Совет Безопасности (СБ) ООН прервать молчание и привлечь к ответственности виновных в атаках на гражданские аэропорты Сирии. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Сирии при ООН Аль-Хакам Данди на заседании Совбеза, посвященном политической и гуманитарной ситуации в республике.

"Всего за 10 дней были совершены четыре атаки на два гражданских аэропорта в Сирии, в результате которых работа этих двух аэропортов была приостановлена и которые также затруднили гуманитарные операции ООН в Сирии. <...> Мы призываем Совет Безопасности прервать молчание, выполнить взятые на себя обязательства, осудить эти атаки и привлечь к ответственности совершивших их", - сказал Данди.

"Сирия также считает, что защита и иммунитет, предоставленные Израилю Соединенными Штатами и рядом других государств, приводят к разделению ими ответственности за серьезные нарушения международного права и Устава ООН", - убежден дипломат.

ВВС Израиля утром 22 октября нанесли удар по аэропортам Дамаска и Алеппо. Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, в результате авиаударов повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов.