Офис генсека ООН считает невозможным эвакуировать больницы в Газе без риска для пациентов

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал к гуманитарному прекращению огня и увеличению гуманитарной помощи жителям анклава

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций считает, что невозможно эвакуировать пациентов из больниц сектора Газа, в частности из больницы "Аль-Кудс", не подвергая их жизни риску. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Невозможно эвакуировать больницы из зоны конфликта, не подвергая опасности жизни этих пациентов. Больницы должны быть защищены международным правом", - сказал Дюжаррик.

Он также вновь призвал к гуманитарному прекращению огня и увеличению гуманитарной помощи жителям анклава.

29 октября Палестинское общество Красного Полумесяца во второй раз за 10 дней получило от израильских властей предписание эвакуировать людей из больницы "Аль-Кудс", расположенной на севере сектора Газа.

По словам представителя руководства Палестинского общества Красного Полумесяца Абдель Азиза Абу Аиша, процесс эвакуации госпиталя в настоящее время невозможен из-за нахождения в нем около 12 тыс. перемещенных лиц и более 400 пациентов, в числе которых много женщин и детей.