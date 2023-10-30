30 октября, 16:57
Палестино-израильский конфликт

Офис генсека ООН считает невозможным эвакуировать больницы в Газе без риска для пациентов

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал к гуманитарному прекращению огня и увеличению гуманитарной помощи жителям анклава

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций считает, что невозможно эвакуировать пациентов из больниц сектора Газа, в частности из больницы "Аль-Кудс", не подвергая их жизни риску. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"Невозможно эвакуировать больницы из зоны конфликта, не подвергая опасности жизни этих пациентов. Больницы должны быть защищены международным правом", - сказал Дюжаррик.

Он также вновь призвал к гуманитарному прекращению огня и увеличению гуманитарной помощи жителям анклава.

29 октября Палестинское общество Красного Полумесяца во второй раз за 10 дней получило от израильских властей предписание эвакуировать людей из больницы "Аль-Кудс", расположенной на севере сектора Газа.

По словам представителя руководства Палестинского общества Красного Полумесяца Абдель Азиза Абу Аиша, процесс эвакуации госпиталя в настоящее время невозможен из-за нахождения в нем около 12 тыс. перемещенных лиц и более 400 пациентов, в числе которых много женщин и детей. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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