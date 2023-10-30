ООН держит сокращенную делегацию для контактов со сторонами зерновой сделки в бывшем СКЦ

Представитель по коммуникациям ООН сообщил, что это делают "для поддержки дальнейшего взаимодействия со сторонами по возможному возобновлению черноморской инициативы, а также для обеспечения готовности к быстрому и эффективному возобновлению операций, если по этому вопросу будет достигнуто соглашение"

СТАМБУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Секретариат ООН сохраняет сокращенный состав делегации при бывшем Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле для взаимодействия со сторонами черноморской зерновой инициативы по ее возможному возобновлению. Об этом сообщил ТАСС представитель по коммуникациям ООН.

"Секретариат ООН сохраняет сокращенную команду в бывшем СКЦ в Стамбуле для поддержки дальнейшего взаимодействия со сторонами по возможному возобновлению черноморской инициативы, а также для обеспечения готовности к быстрому и эффективному возобновлению операций, если по этому вопросу будет достигнуто соглашение", - сказал он.

Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, прекратила действие с 18 июля. В связи с выходом из нее РФ российский персонал тогда же покинул СКЦ. Делегация ООН центр не покидала, сообщали ранее ТАСС в отделе коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе. Президент РФ Владимир Путин объяснил прекращение действия сделки тем, что ее условия в отношении России не выполняются. Он указал на то, что большая часть украинского зерна вывозилась на Запад, а главная цель сделки - поставка зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была достигнута.

Турецкая сторона в свою очередь сообщала, что поддерживает функционирование СКЦ, рассчитывая на возвращение в него российской делегации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.