Турция указала на двойные стандарты ЕС из-за запрета в Европе акций в поддержку Палестины

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил о необходимости начала мирного процесса по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной

СТАМБУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Запрет в некоторых европейских странах акций солидарности с народом Палестины обнажил двойные стандарты Европейского союза. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с послами стран-членов ЕС в Анкаре.

"Разрешение акций по осквернению нашего священного писания Корана под предлогом свободы выражения мнений на фоне запрета в ряде европейских стран демонстраций в поддержку Палестины является проявлением двойных стандартов", - приводит слова Фидана телеканал Haber Global.

На встрече с европейскими дипломатами глава турецкого МИД заявил о необходимости начала мирного процесса по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, чтобы не допустить его разрастания в масштабах региона. Способствовать этому, по мнению Фидана, будет скорейшее прекращение огня в Газе.

Власти Турции заявляют о необходимости выполнения Израилем принятой в конце прошлой недели ГА ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию. Она содержит призывы к немедленному гуманитарному перемирию, соблюдению международного гуманитарного права, обеспечению сектора Газа предметами первой необходимости, освобождению всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи.