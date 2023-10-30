Замгенсека ООН обсуждает в Израиле гуманитарную помощь населению Газы

Как напомнил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, 29 октября 33 грузовика с водой и медикаментами пересекли КПП "Рафах"

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс направился в Израиль, чтобы обсудить вопрос предоставления гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа.

"Заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс начал свой визит в Израиль и на оккупированные палестинские территории. Гриффитс сказал, что обсудит гуманитарный ответ [на запросы] мирного населения в Газе", - сказал Дюжаррик на брифинге для журналистов. Он напомнил, что 29 октября 33 грузовика с водой и медикаментами пересекли КПП "Рафах", что стало доставкой крупнейшего груза гуманитарной помощи в анклав с 21 октября.

Гриффитс уже встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, он также посетит Западный берег реки Иордан для переговоров с представителями властей Палестины, уточнил Дюжаррик. Он не дал прямого ответа на вопрос, запланирован ли визит Гриффитса в Газу.

25 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что еврейское государство будет отказывать в визах представителям всемирной организации из-за позиции ее генсека Антониу Гутерриша в отношении палестино-израильского конфликта. По его словам, такая постановка вопроса относится и к Гриффитсу.

За день до этого Гутерриш выступал на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных ситуации на Ближнем Востоке, где заявил, что однозначно осуждает атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, но напомнил, что это произошло не на пустом месте и что жители Палестины "на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации". Эрдан призвал его немедленно уйти в отставку из-за непонимания "кампании массовых убийств детей, женщин и стариков", развязанной ХАМАС. Глава МИД Израиля Эли Коэн после выступления на дебатах в СБ ООН заявил, что в свете текущего обострения конфликта отказывается от личных встреч с Гутерришем.