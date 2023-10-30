Вспышка гепатита, "смарт-мобилизация" и попытки атаковать Крым. События вокруг Украины

Российские средства ПВО успешно отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в Крыму крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.

Власти Украины планируют запустить в стране "смарт-мобилизацию", подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, по которой он готов служить.

Число заболевших гепатитом А в Виннице выросло за неделю в три раза, вспышка заболевания объявлена чрезвычайной ситуацией областного масштаба.

Квартиру в Крыму, принадлежавшую жене президента Украины Владимира Зеленского, продали с аукциона почти вдвое дороже первоначальной цены.

ТАСС собрал основную информацию о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили 12 атак ВСУ на купянском, краснолиманском и запорожском направлениях, продолжали наносить удары по позициями противника на донецком, южнодонецком и херсонском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ превысили 830 военнослужащих.

Уничтожены 4 танка, включая танк Leopard производства Германии, 3 боевые машины пехоты и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения, в том числе производства Польши и США.

Попытки атаковать Крым

В ночь на понедельник технические средства наблюдения обнаружили два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, им нанесено огневое поражение, проинформировали в МО РФ.

В середине дня, по сообщению ведомства, ВСУ совершили попытку атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. Дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты.

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, серьезных повреждений зданий и коммуникаций в результате падения обломков сбитых ракет не зафиксировано. 57-летний мужчина получил ранение средней тяжести, угрозы его жизни нет.

Заявления Шойгу

Россия сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности в КНР. Он подчеркнул, что при этом "важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами - постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности".

По словам Шойгу, за время начатого этим летом контрнаступления ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 90 тыс. военнослужащих. Потери в технике составили около 600 танков и почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса, "при этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов".

Позиция КНР по украинскому вопросу

Китайские власти выступают за мирное урегулирование украинского кризиса, но будут действовать по своему усмотрению, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Китай продолжит действовать по-своему, способствовать мирному процессу и переговорам, оказывать поддержку политическому решению для урегулирования кризиса [на Украине]", - сказал он в ответ на вопрос украинского журналиста, стоит ли расценивать отсутствие представителя Китая на недавней встрече на Мальте как "отказ Пекина играть активную роль в поиске путей" к прекращению конфликта.

Китайский дипломат уточнил, что КНР занимает по украинскому вопросу однозначную и четко обозначенную позицию, которая не претерпела изменений. "Мы всегда играем конструктивную роль, выступая за прекращение огня и войны, за политическое урегулирование", - пояснил Ван Вэньбинь.

Самолеты для Киева

Украина рассчитывает, что военные получат первые американские истребители F-16 уже весной 2024 года, заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат. Он отметил, что в США и странах ЕС называют разные даты передачи F-16, но при этом указал, что командование ВСУ "пока еще опирается на весну".

Несколькими днями ранее Игнат сообщал, что в ближайшее время первые пилоты, которые обучаются управлению F-16 на тренажерах, пересядут в настоящий учебно-боевой самолет с инструктором.

"Смарт-мобилизация"

Власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране "смарт-мобилизацию", подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, по которой он готов служить. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, в рамках "смарт-мобилизации" желающие смогут подать заявку на ту или иную воинскую специальность и пройти по ней обучение. "Мы будем запускать пилот на операторов дронов. <...> Это может быть сапер, водитель, все должности будут", - сказал Федоров.

Вспышка гепатита

Число заболевших гепатитом А в Виннице выросло за неделю в три раза, сообщил 24-й телеканал со ссылкой на замдиректора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой областной администрации Татьяну Бондаренко. По ее информации, в настоящее время зафиксировано 174 случая этого опасного заболевания, в том числе 32 - среди детей. Еще 36 пациентов находятся под контролем и ожидают подтверждения диагноза.

Первые случаи были зарегистрированы 16 октября, 24 октября сообщалось о 60 госпитализированных с подтвержденным диагнозом.

По словам главного санитарного врача страны Игоря Кузина, вспышка заболевания распространяется на ближайшие населенные пункты и уже стала чрезвычайной ситуацией областного уровня.

Продажа квартиры Зеленского

Квартиру в поселке Ливадия в Ялте, которая принадлежала первой леди Украины Елене Зеленской и была национализирована, продали за 44,3 млн рублей при первоначальной цене 24,6 млн рублей, следует из данных системы ГИС "Торги".

Всего к аукциону было допущено две заявки, победителем указана индивидуальный предприниматель из Москвы Липовецкая Ольга Николаевна. Основным видом ее деятельности значится работа агентств недвижимости. Также она занимается ремонтом жилья.

Квартиру Зеленских площадью 119,5 кв. м национализировали в марте 2023 года, в начале октября ее выставили на аукцион. Квартира находится на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.