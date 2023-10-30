ХАМАС заявило, что палестинцы ожидают от "Хезболлах" усиления военного давления на Израиль

Представитель движения Валид Кейлани призвал взяться за оружие палестинцев на Западном берегу реки Иордан

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС ждет от своих союзников активизации военных действий против Израиля, учитывая отказ еврейского государства остановить войну против палестинцев в секторе Газа. Об этом заявил на пресс-конференции в Бейруте его официальный представитель за рубежом Валид Кейлани.

"Необходимо добиться прекращения огня, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию в Газе, - сказал он. - Поэтому палестинцы ожидают от [шиитской партии] "Хезболлах" усиления военного давления на северной границе". При этом Кейлани признал, что бойцы исламского сопротивления в Ливане мужественно сражаются с израильским противником с самого начала военной эскалации. "Число погибших моджахедов в ходе операций в пограничных районах превысило 50 человек", - отметил он.

Представитель ХАМАС призвал также взяться за оружие палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Он отметил, что радикалы стремятся добиться в ходе вероятной сделки по обмену пленными с Израилем "освобождения всех борцов, находящихся в тюрьмах оккупационного режима".

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил телеканалу Al Jazeera, что разочарован ограниченной поддержкой, которую оказывают палестинцам арабские стороны. "Мы возлагали большие надежды на "Хезболлах" и наших братьев на Западном берегу Иордана", - указал он.

Бойцы вооруженного крыла "Хезболлах" обстреляли во второй половине дня район расположения военно-морской базы Израиля поблизости от мыса Рас-эн-Накура. Как сообщила военно-информационная служба "Хезболлах", при ударе по базе были впервые применены тяжелые ракеты, стоящие на вооружении моджахедов исламского сопротивления.