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Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило, что палестинцы ожидают от "Хезболлах" усиления военного давления на Израиль

Представитель движения Валид Кейлани призвал взяться за оружие палестинцев на Западном берегу реки Иордан

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС ждет от своих союзников активизации военных действий против Израиля, учитывая отказ еврейского государства остановить войну против палестинцев в секторе Газа. Об этом заявил на пресс-конференции в Бейруте его официальный представитель за рубежом Валид Кейлани.

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"Необходимо добиться прекращения огня, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию в Газе, - сказал он. - Поэтому палестинцы ожидают от [шиитской партии] "Хезболлах" усиления военного давления на северной границе". При этом Кейлани признал, что бойцы исламского сопротивления в Ливане мужественно сражаются с израильским противником с самого начала военной эскалации. "Число погибших моджахедов в ходе операций в пограничных районах превысило 50 человек", - отметил он.

Представитель ХАМАС призвал также взяться за оружие палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Он отметил, что радикалы стремятся добиться в ходе вероятной сделки по обмену пленными с Израилем "освобождения всех борцов, находящихся в тюрьмах оккупационного режима".

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил телеканалу Al Jazeera, что разочарован ограниченной поддержкой, которую оказывают палестинцам арабские стороны. "Мы возлагали большие надежды на "Хезболлах" и наших братьев на Западном берегу Иордана", - указал он.

Бойцы вооруженного крыла "Хезболлах" обстреляли во второй половине дня район расположения военно-морской базы Израиля поблизости от мыса Рас-эн-Накура. Как сообщила военно-информационная служба "Хезболлах", при ударе по базе были впервые применены тяжелые ракеты, стоящие на вооружении моджахедов исламского сопротивления. 

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