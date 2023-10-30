30 октября, 17:32
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня в Газе

Израиль не согласится на прекращение огня в Газе - Нетаньяху.

Новость дополняется. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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