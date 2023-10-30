В Армении сообщили о гибели более 200 человек в Карабахе в сентябре

Как отметили в СК Армении, до сих пор считаются без вести пропавшими 12 гражданских лиц и 30 военнослужащих

ЕРЕВАН, 30 октября. /ТАСС/. Свыше 200 человек погибли в Нагорном Карабахе в сентябре из-за военных действий. Об этом сообщил представитель Следственного комитета Армении.

"Вооруженные силы Азербайджана, используя запрещенные методы ведения войны, не отличая гражданское население от военнослужащих, предприняли широкомасштабное нападение, в результате которого погибли более 200 военных и мирных жителей", - приводит его слова Общественный телеканал Армении.

В СК также отметили, что до сих пор считаются без вести пропавшими 12 гражданских лиц и 30 военнослужащих. "Мы зафиксировали 14 случаев пыток в отношении 12 военнослужащих и 2 гражданских лиц, есть ужасающие кадры", - добавили в ведомстве.

По данным СК, во время массового выхода армян из Нагорного Карабаха на дороге и сразу после этого погибли 64 гражданских из-за нехватки медикаментов и продовольствия.