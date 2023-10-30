30 октября, 17:34
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что среди заложников ХАМАС в Газе находятся 33 ребенка

Среди заложников ХАМАС в Газе находятся 33 ребенка, заявил Нетаньяху.

Новость дополняется. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация