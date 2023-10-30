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30 октября, 17:34
Палестино-израильский конфликт
Нетаньяху заявил, что среди заложников ХАМАС в Газе находятся 33 ребенка
Среди заложников ХАМАС в Газе находятся 33 ребенка, заявил Нетаньяху.
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Теги:
Палестина
Палестино-израильский конфликт
Израиль
Нетаньяху, Биньямин
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