ЦИК Молдавии постановил снять с выборов представителей оппозиционной партии "Шанс"

Решение принято большинством голосов

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии приняла постановление о снятии двух кандидатов от оппозиционной партии "Шанс" на предстоящих 5 ноября выборах в местные органы власти.

"Констатируем нарушения Кодекса о выборах со стороны партии "Шанс". Принимаем во внимание, что окружным избирательным советам будет направлена директива об отмене регистрации всех кандидатов от данной партии. Решение принято большинством голосов", - заявила на заседании, которое транслировалось пресс-службой ЦИК, ее председатель Анжелика Караман.

Причиной такого решения стало письмо, которое в понедельник утром направил в ЦИК глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ. В нем он предложил исключить из предвыборной гонки кандидатов от партии "Шанс" на посты мэров городов Оргеев и Бельцы - Алексея Лунгу и Викторию Шапу. По подозрению спецслужбы они связаны с запрещенной конституционным судом партией "Шор". На заседании ЦИК вице-председатель Павел Постика зачитал жалобу полиции относительно выявленных нарушений во время предвыборной агитации со стороны представителей партии "Шанс", попытках подкупа избирателей. Хотя адвокаты партии опровергали эти обвинения, вопрос о ее снятии с выборов был поставлен на голосование.

На прошлой неделе правоохранительными органами Молдавии были задержаны трое человек после обысков у представителей оппозиционной партии "Шанс" в рамках дела о незаконном финансировании. Со своей стороны лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу обвинил власти Молдавии в организации "колоссального прессинга" на его соратников с целью не допустить их участия в выборах. По его словам, представителям "Шанса" мешали регистрироваться, проводили необоснованные обыски, про них сочиняли фейки, угрожали, шантажировали. Он назвал это свидетельством того, что правительство, сформированное правящей Партией действия и солидарности (ПДС), боится оппозиции. Лунгу сообщил, что, несмотря на прессинг властей, партия "Шанс" подала документы для регистрации 652 кандидатов на посты глав муниципальных образований и более 9 тыс. кандидатов в советы различных уровней.

В республике в 2022 году начались массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного ПДС. Их организовала партия "Шор" и поддержали другие оппозиционные организации. Протестующие возложили на власти ответственность за экономический кризис. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. По запросу правительства конституционный суд запретил партию "Шор", после чего многие ее сторонники присоединились к партии "Шанс".