США заявили, что предпринимают усилия по восстановлению водоснабжения и связи в Газе

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер подчеркнул, что доступ к воде жизненно важен для благополучия населения палестинского анклава

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают предпринимать все усилия с целью восстановления водоснабжения и связи в секторе Газа.

Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы предпринимаем все усилия для восстановления доступа ко всем основным ресурсам, включая воду", - сказал он, подчеркнув, что доступ к воде жизненно важен для благополучия населения палестинского анклава. "Мы активно работаем, чтобы обеспечить функционирование коммуникационных сетей в Газе, и осознаем важность поддержания этих каналов в нынешний решающий момент", - отметил Миллер.

По его словам, США оказывают воздействие на власти Израиля, чтобы те предприняли необходимые шаги для восстановления коммуникаций в секторе Газа. "На выходных мы ясно дали понять израильскому правительству, что коммуникационные сети должны быть восстановлены", - проинформировал глава пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что накануне через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на территорию анклава из Египта въехали 45 грузовиков с гуманитарной помощью, а общее их число достигло 150. Миллер подчеркнул, что США намерены обеспечивать поставки продовольствия, воды и медикаментов в сектор Газа на ежедневной основе, осознавая колоссальные потребности в них местного населения.