Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлах" в ответ на обстрелы из Ливана

Армейская пресс-служба сообщила, что среди подвергшихся атаке целей - несколько военных постов террористической организации "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы своей территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад силы ЦАХАЛа атаковали ряд военных объектов террористической организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на запуски снарядов и ракет по территории Израиля. Среди целей, подвергшихся атаке, - несколько военных постов террористической организации "Хезболлах", - говорится в заявлении.