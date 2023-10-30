30 октября, 17:41,
обновлено 30 октября, 17:49
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлах" в ответ на обстрелы из Ливана

Армейская пресс-служба сообщила, что среди подвергшихся атаке целей - несколько военных постов террористической организации "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы своей территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад силы ЦАХАЛа атаковали ряд военных объектов террористической организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на запуски снарядов и ракет по территории Израиля. Среди целей, подвергшихся атаке, - несколько военных постов террористической организации "Хезболлах", - говорится в заявлении. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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