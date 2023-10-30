30 октября, 17:41,
обновлено 30 октября, 18:51
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил о попытках Израиля защитить мирных жителей Газы

При этом ХАМАС не дает им укрыться в безопасном районе, добавил премьер-министр еврейского государства

ЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские военные предпринимают все усилия, чтобы минимизировать возможный ущерб для гражданского населения в секторе Газа, однако радикальная палестинская группировка ХАМАС не дает местным жителям укрыться в безопасном районе. С таким утверждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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"Пока Израиль делает все, чтобы отвести палестинских мирных жителей от ущерба, ХАМАС продолжает делать все, чтобы удерживать палестинских мирных жителей, подвергая их риску. Израиль настоятельно призывает мирных палестинцев покинуть зону вооруженного конфликта, тогда как ХАМАС мешает мирным жителям уехать из этих районов, угрожая оружием", - сказал он на пресс-конференции 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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