В Турции опровергли сообщения о бомбардировке складов ее Красного Полумесяца в Газе

Турецкое общество Красного Полумесяца передало одноименной организации Палестины здание склада гуманитарной помощи в Газе, построенное под ключ

СТАМБУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Данные о якобы совершенной армией Израиля бомбардировке складов Турецкого общества Красного Полумесяца в секторе Газа являются безосновательными. Об этом сообщил Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции.

"Распространенное в некоторых социальных сетях утверждение о том, что Израиль нанес удар по складам турецкого Красного Полумесяца в здании, где расположен центр департамента по чрезвычайным ситуациям Турции, не соответствует действительности. Здание, которое, как утверждается, получило серьезные повреждения при израильской бомбардировке, является складом гуманитарной помощи Красного Полумесяца Палестины, поддержку в строительстве которого оказал турецкий Красный Полумесяц", - говорится в бюллетене центра, размещенном в X (ранее Twitter).

В нем отмечается, что Турецкое общество Красного Полумесяца передало одноименной организации Палестины здание склада гуманитарной помощи в Газе, построенное под ключ.