30 октября, 17:43,
обновлено 30 октября, 18:10
Палестино-израильский конфликт

Глава "Моссада" в Катаре обсудил освобождение заложников в секторе Газа

По информации портала Axios, поездка Давида Барнеа в Катар состоялась после заявления Израиля о расширении масштабов наземной операции

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа посетил Катар в минувшие выходные и встретился с высокопоставленными официальными лицами страны, чтобы обсудить действия по освобождению более 235 заложников в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

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По его информации, поездка Барнеа в Катар состоялась после заявления Израиля о расширении масштабов наземной операции. Как утверждали два источника, переговоры были конструктивными, однако не привели к прорыву, пишет портал. В то же время третий источник сообщил Axios о достижении прогресса.

Канцелярия премьер-министра Израиля отказалась от комментариев касательно поездки Барнеа, а МИД Катара пока что не ответил на запрос, пишет портал. 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
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