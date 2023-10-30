Глава "Моссада" в Катаре обсудил освобождение заложников в секторе Газа

По информации портала Axios, поездка Давида Барнеа в Катар состоялась после заявления Израиля о расширении масштабов наземной операции

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа посетил Катар в минувшие выходные и встретился с высокопоставленными официальными лицами страны, чтобы обсудить действия по освобождению более 235 заложников в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его информации, поездка Барнеа в Катар состоялась после заявления Израиля о расширении масштабов наземной операции. Как утверждали два источника, переговоры были конструктивными, однако не привели к прорыву, пишет портал. В то же время третий источник сообщил Axios о достижении прогресса.

Канцелярия премьер-министра Израиля отказалась от комментариев касательно поездки Барнеа, а МИД Катара пока что не ответил на запрос, пишет портал.