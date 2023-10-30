30 октября, 17:56

ООН осудила устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик назвал произошедшее "актами антисемитизма"

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация осуждает устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы.

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"Насколько мне известно, силы безопасности и власти восстановили порядок. Но мы безусловно осуждаем действия и заявления людей, которые пытались штурмовать аэропорт и пытались охотиться на людей исключительно из-за их религии. Мы осуждаем эти акты антисемитизма", - сказал он.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту был создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей. 

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© Информационное агентство ТАСС
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