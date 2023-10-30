30 октября, 17:56,
обновлено 30 октября, 18:34
Палестино-израильский конфликт

Израиль заявил, что видит полную поддержку США всех целей операции в Газе

Министр стратегического планирования еврейского государства Рон Дермер назвал беспрецедентным уровень взаимодействия

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские власти видят полную поддержку со стороны США целей операции против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа, уровень взаимодействия беспрецедентный. Об этом заявил израильский министр стратегического планирования Рон Дермер.

"Соединенные Штаты шагают в ногу с Израилем в отношении целей операции: уничтожить военный потенциал ХАМАС, прекратить его правление в Газе и обеспечить, чтобы Газа больше не была угрозой для Израиля и, конечно, вернуть заложников, среди которых, по-моему, есть 10 американцев. Так что тут мы полностью совпадаем", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о взаимодействии израильской стороны с американскими партнерами и возможном давлении со стороны Вашингтона по поводу формата проведения операции в палестинском анклаве. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация