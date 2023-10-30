ООН сообщила, что ей требуется топливо для гуманитарных операций в Газе

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что БАПОР вынуждено сильно экономить топливо и сокращать масштабы деятельности в секторе Газа

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Агентства ООН отчаянно нуждаются в топливе, чтобы продолжать свои гуманитарные операции в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге для журналистов.

"Нам отчаянно, отчаянно нужно топливо для операций ООН, для работы центров здравоохранения, для того, чтобы обеспечить наличие свежей воды, для пекарен, которые функционируют под эгидой Всемирной продовольственной программы. Топливо необходимо", - сказал он.

Ранее Дюжаррик сообщал, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вынуждено сильно экономить топливо и существенно сокращать масштабы своей деятельности в секторе Газа. Он не называл конкретную дату, когда из-за отсутствия топлива БАПОР будет вынуждено приостановить свои операции в палестинском анклаве, но отмечал, что речь идет об очень коротком временном промежутке.

Власти Израиля неоднократно заявляли, что не намерены разрешать поставки топлива на территорию палестинского анклава из опасений, что оно попадет в руки боевиков движения ХАМАС, которые будут использовать его в военных целях.