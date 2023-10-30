Партия "Шанс" считает преступным решение ЦИК снять с выборов кандидатов политформирования

По словам лидера партии Алексея Лунгу, "право на свободу выражения, право на собрания, право на голос были убиты режимом правящей Партии действия и солидарности"

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу назвал "преступным" постановление Центральной избирательной комиссии снять кандидатов политформирования с предстоящих 5 ноября выборов в местные органы власти.

"ЦИК преступно решила снять с выборов людей, которые знают, как жить их селам. ЦИК дала указание окружным советам до 1 ноября снять многих наших коллег с выборов. Сегодня право на свободу выражения, право на собрания, право на голос были убиты режимом правящей Партии действия и солидарности", - сказал Лунгу на брифинге у здания комиссии. Вместе с ним с критикой решения ЦИК выступили кандидаты от "Шанса" на выборах мэра в Бельцах и Оргееве, а также депутат Марина Таубер, которой комиссия ранее запретила участвовать в выборах.

Ранее ЦИК приняла постановление о снятии кандидатов от партии "Шанс". Причиной такого решения стало письмо, которое в понедельник утром направил в ЦИК глава Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ. В нем он предложил исключить из предвыборной гонки кандидатов от партии "Шанс" на посты мэров городов Оргеев и Бельцы - Алексея Лунгу и Викторию Шапу. По подозрению спецслужбы они связаны с запрещенной конституционным судом партией "Шор".

На прошлой неделе правоохранительные органы Молдавии задержали троих человек после обысков у представителей партии "Шанс" в рамках дела о незаконном финансировании. Со своей стороны Лунгу обвинил власти Молдавии в организации "колоссального прессинга" на его соратников с целью не допустить их участия в выборах. По его словам, представителям "Шанса" мешали регистрироваться, проводили необоснованные обыски, про них сочиняли фейки, угрожали, шантажировали. Он назвал это свидетельством того, что правительство, сформированное правящей Партией действия и солидарности (ПДС), боится оппозиции. Лунгу сообщил, что, несмотря на давление властей, партия "Шанс" подала документы для регистрации 652 кандидатов на посты глав муниципальных образований и более 9 тыс. кандидатов в советы различных уровней.

В республике в прошлом году начались массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного ПДС. Их организовала партия "Шор" и поддержали другие оппозиционные организации. Протестующие возложили на власти ответственность за экономический кризис. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. По запросу правительства конституционный суд запретил партию "Шор", после чего многие ее сторонники присоединились к партии "Шанс".