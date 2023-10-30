30 октября, 18:18
Палестино-израильский конфликт

Госдеп заявил, что ХАМАС пока не соглашается больше освобождать захваченных заложников

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отказался уточнять, действительно ли переговоры с боевиками по освобождению заложников зашли в тупик, как сообщают некоторые СМИ

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Боевики радикального палестинского движения ХАМАС пока больше не соглашаются освобождать захваченных с 7 октября заложников. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

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С начала эскалации палестино-израильского конфликта уже были освобождены четыре заложницы: две израильтянки и две обладательницы двойного гражданства - Израиля и США.

"ХАМАС пока не согласился освободить никого, кроме четырех заложников, включая двух американских граждан", - отметил дипломат. По его словам, Соединенные Штаты "пытались работать с партнерами, поддерживающими отношения с ХАМАС, чтобы убедить их в необходимости" освободить заложников и позволить американским гражданам покинуть сектор Газа. "Я не буду говорить о деталях этих переговоров. Мы не считаем целесообразным делать это публично. Но для нас это высокий приоритет", - добавил Миллер.

Он отказался уточнять, действительно ли переговоры с боевиками по освобождению заложников зашли в тупик, как сообщают некоторые СМИ. "Я не хочу делать публичных заявлений <...> на тему - вероятно это или нет. Я скажу, что мы будем продолжать работать над этим", - ответил представитель американского внешнеполитического ведомства. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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