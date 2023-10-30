Посол Израиля в Женеве заявила о достаточном количестве топлива в секторе Газа

Оно находится в руках группировки ХАМАС, добавила Мейрав Эйлон Шахар

ЖЕНЕВА, 30 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при женевской штаб-квартире ООН Мейрав Эйлон Шахар заявила, что в секторе Газа достаточно топлива и оно находится в руках группировки ХАМАС. Выступая на пресс-конференции в Женеве, она выразила сомнение в обоснованности неоднократно высказывавшихся "международным сообществом" оценок, что "топлива хватит на 24 часа".

"Гуманитарная помощь поступает [в Газу], но топливо не поступает, - сказала она. - Мы точно знаем, что топлива достаточно и что оно удерживается ХАМАС". По словам дипломата, речь идет о "довольно большом количестве топлива". "Мы уже более 10 дней слышим от международного сообщества, что топлива хватит на 24 часа, однако [затем выясняется, что] каким-то чудом удается держаться", - констатировала она.

Эйлон Шахар подчеркнула, что оценка гуманитарных потребностей населения осуществляется Израилем "на ежедневной основе" вместе с международными организациями и в итоге определяется число грузовиков с гуманитарными грузами, которые затем прибывают в Газу.

Израильский посол отметила, что ее страна "работает с ООН и другими организациями". Она выразила надежду, что руководители международных организаций "поймут трагедию, случившуюся 7 октября, и ситуацию, с которой сталкиваются израильтяне". "Никто не говорит о резком росте антисемитизма. Об этом должны говорить международное сообщество и международные организации, и они должны противодействовать этому", - подчеркнула дипломат. "Во многих местах в мире евреи не чувствуют себя в безопасности. Резко растет число инцидентов, связанных с антисемитизмом, и этим вопросом должны заниматься правительства и международное сообщество - обеспечивать безопасность еврейских общин, живущих в их странах", - резюмировала Эйлон Шахар. В Израиле ожидают, что ООН "выскажется на эту тему".