США потребовали привлечения к ответственности поселенцев, подвергающих насилию палестинцев

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, США "в частном порядке и публично дали понять израильскому правительству, что эти атаки неприемлемы"

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов настаивает на том, чтобы Израиль привлек к ответственности израильских поселенцев, чинящих насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, а также не пресекающих это военнослужащих. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы последовательно и безоговорочно осуждаем все акты терроризма и насилия, а также нападения на мирных жителей, включая недавние нападения израильских экстремистски настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Израиль должен принять меры для защиты палестинцев от таких нападений и привлечь к ответственности всех поселенцев, совершивших нападения, а также всех военнослужащих Армии обороны Израиля, которые остались в стороне или не вмешивались в момент этих нападений", - подчеркнул дипломат.

По его словам, США "в частном порядке и публично дали понять израильскому правительству, что эти атаки неприемлемы, они должны быть прекращены, а виновные должны быть привлечены к ответственности".