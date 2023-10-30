В Израиле попросили своих граждан покинуть Северный Кавказ

Израильтян также попросили избегать поездок в этот регион

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Израиля повысили до максимального - четвертого - уровень опасности для израильтян на Северном Кавказе и настоятельно порекомендовали избегать поездок в этот регион, а находящимся там гражданам посоветовали покинуть его. Об этом говорится в совместном заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля и МИД страны.

"После событий прошлой ночи [в аэропорту Махачкалы] и на фоне войны "Железных мечей" (операция израильской армии в секторе Газа - прим. ТАСС) и опасений возможных нападений, массовых беспорядков и проявлений насилия против израильских/еврейских объектов на Северном Кавказе Совет национальной безопасности и МИД Израиля обновляют предупреждения о визитах в этот регион до самого высокого уровня опасности - уровень 4 (высокая степень немедленной угрозы)", - говорится в заявлении.

Согласно тексту, речь идет о "республиках Адыгея, Чечня, Дагестан (столица - Махачкала), Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания, а также о Краснодарском и Ставропольском краях и городе Минеральные Воды".

"СНБ и МИД Израиля призывают избегать посещения этих районов в ближайшем будущем, а тех израильтян, кто там находится, - покинуть их как можно скорее. Кроме того, гражданам настоятельно рекомендуется обдумать необходимость поездок за границу в это время и быть в курсе последних предупреждений и рекомендаций по поведению на сайтах СНБ и МИД", - отмечается в заявлении.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.