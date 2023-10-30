Суд Болгарии отменил решение ЦИК о запрете использования спецмашин для голосования

Он разрешил их применение во втором туре выборов 5 ноября

СОФИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Верховный административный суд Болгарии по итогам пятичасового заседания отменил решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о запрете использования специализированных машин для голосования на выборах в местные органы власти, разрешив их применение во втором туре выборов 5 ноября. Об этом говорится в решении суда, которое обжалованию не подлежит.

27 октября представители парламентских групп Болгарии поставили под сомнение прозрачность голосования с использованием технических средств. Поводом для этого стал доклад Государственного агентства национальной безопасности, в котором утверждалось, что заместитель главы министерства электронного управления скопировал хэш-код (специальный цифровой ключ защиты устройств для голосования от несанкционированного доступа и манипуляции данными), тем самым поставив под сомнение объективность при подведении итогов голосования при помощи машин. В правительстве возможность манипуляций данными машинного голосования категорически отвергли, объяснив, что действия заместителя министра были обусловлены производственной необходимостью, он имел на это полное право.

ЦИК Болгарии обсудил возникшую проблему и "в связи с возникшими сомнениями о возможных манипуляциях с результатами выборов" принял решение проводить голосование только с бумажными бюллетенями. Сейчас ЦИК должен выдать разрешение на использование машин во втором туре выборов, голосование с использованием технических устройств должно проводиться более чем на 9 тыс. избирательных участков.

В Болгарии 5 ноября будет проведен второй тур голосования, в котором предстоит выбрать мэров городов, в том числе мэров Софии, Пловдива и Варны, а также глав местных администраций. Всего в стране будет открыто более 12 тыс. участков для голосования. Право голоса имеют более 6 млн граждан страны.